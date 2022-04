Cinq séries à découvrir ou redécouvrir en cette période électorale

Voici une petite sélection pour découvrir ou redécouvrir des séries qui dévoilent les coulisses de la politique. Des séries qui se permettent bien souvent de creuser dans les « et si… ».

La série fait bien entendu partie des classiques. Elle a fait un carton à sa sortie mais voilà peut-être le moment de la découvrir ou de la redécouvrir. Dans la série de David Fincher, un chef de groupe parlementaire organise une multitude de tactiques pour finalement se frayer un chemin avec sa femme vers le pouvoir. Du suspens, du cynisme et surtout de la vengeance, la recette pour tenir en haleine les téléspectateurs.

Borgen, une femme au pouvoir – Arte

La série danoise s’est taillée une réputation à l’étranger. La force de la série tient dans son sujet, les coulisses du pouvoir mais aussi par la présence des femmes. Brigitte Nyborg, est elle aussi cheffe de parti et accède au pouvoir après un scandale qui entache le Premier ministre. Désormais à la tête du pays, la quadragénaire va devoir faire face aux désillusions et aux compromis. Une excellente série pour découvrir également les enjeux danois.

Bodyguard – Netflix

Voyage en Angleterre cette fois-ci. « Bodyguard » ne suit pas tout à fait un politicien, ou plutôt une politicienne dans ce cas-ci, mais plutôt son garde du corps. Vétéran d’Afghanistan, David Budd est chargé d’une nouvelle mission, celle d’assurer la sécurité de la Ministre de l’Intérieur britannique, Julia Montague. Mais le contexte politique est tendu avec la nouvelle réforme antiterroriste qui vient de passer. Le garde du corps va entendre de nombreuses conversations, va devoir faire des choix parfois difficiles mais surtout il doit faire face à une menace de plus en plus grande envers la ministre. Une série explosive et captivante du début à la fin.

Parlement – France.TV

Un peu d’humour maintenant. Si la politique est bien souvent dépeinte comme une arène de lutte intestine et de stratagème, c’est aussi un milieu très humain avec sa part d’humour, de situations surprenantes et amusantes. C’est ce que propose « Parlement » qui invite le téléspectateur à suivre un jeune assistant parlementaire. Ce dernier doit se faire une place dans la grande machine des institutions européennes. Il doit surtout suivre un député plutôt démissionnaire concernant ses obligations. Réunions, paperasse, sous-entendus et procrastination, tout y est !