À la télé ce soir: «Pirette: Mad in Belgium» ou «24H Limit»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Pétrus » à 13h35 sur FRANCE 3 – Trois étoiles

de Marc Allégret (1946)

Aucun rapport avec le célèbre flacon de Pomerol (qui s’écrit d’ailleurs sans l’accent aigu), car il s’agit de l’adaptation de la pièce de Marcel Achard. Le moins qu’on puisse dire est qu’avec Pierre Brasseur, Marcel Dalio, Simone Simon, Simone Sylvestre (qui ne fera malheureusement pas la carrière attendue) et même dans une apparition furtive et non créditée le jeune Roger Vadim, Fernandel est bien entouré. Plutôt coquin avec les séquences des « danseuses de frou-frou », le cinéma français d’époque dans toute sa splendeur.

« 24H Limit » à 20h05 sur Tipik – Deux étoiles

de Brian Smrz (2017)

Dix ans déjà après son premier essai intitulé « Hero Wanted », l’ex-cascadeur au patronyme sans voyelle est de retour derrière la caméra avec ce film d’action pur, dur et ramassé, autour d’un Ethan Hawke égal à lui-même en sorte d’anti-héros écorché vif. C’est sans véritable surprise mais globalement bien mis en boîte, surtout dans une séquence finale spectaculaire et moins crépusculaire qu’elle n’en a l’air.

« Le vétéran » à 22 heures sur BE 1 – Deux étoiles

de Robert Lorenz (2021)

Réalisé par l’assistant attitré de Clint Eastwood depuis « Sur la route de Madison » jusqu’à « American Sniper », ce road movie tient parfaitement la route et en haleine, avec quelques références au western et à ce chef-d’œuvre absolu que reste le « Witness » signé Peter Weir de 35 ans d’âge. Là, on était en Pennsylvanie. Cette fois, on est d’abord au Nouveau-Mexique puis en Ohio.

« Sex and the City 2 » à 20h15sur PLUG RTL – Une étoile

de Michael Patrick King (2010)

Fini les situations cocasses, l’humour grinçant et les réflexions pertinentes sur ce que pensent les femmes américaines branchées sur le thème général de la relation amoureuse. Boudée par le public, cette suite pourtant hors de prix n’aura finalement eu qu’un mérite, celui d’envoyer au passé simple les souvenirs d’une série culte et en fin de compte éphémère. Salut les copines.

« Le sourire de Mona Lisa » à 21 heures sur ARTE – Une étoile

de Mike Newell (2003)

Cette version féminine du « Cercle des poètes disparus » est trop lisse et trop convenue pour séduire, tout comme ses jeunes starlettes en regard desquelles Julia Roberts semble déjà un brin usée. Tant va la cruche à l’eau…