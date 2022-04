Elon Musk se moque du physique de Bill Gates sur Twitter: le message récolte 1,1 million de likes

Elon Musk se moque de l’embonpoint de Bill Gate : les internautes ne trouvent pas ça drôle et pourtant son message a dépassé le million de likes.

Elon Musk a posté un tweet se moquant de l'embonpoint de Bill Gates. Il a associé une photo du fondateur de Microsoft à l'emoji homme enceint. Il a légendé: « Au cas où vous voulez perdre votre érection rapidement ».

Les relations d'Elon Musk et Bill Gate sont loin d'être au beau fixe mais pour les internautes, ce n'est pas une raison pour se moquer de son physique. « La liberté d'expression n'est pas la liberté de harceler », lui rappelle un internaute. Un autre regrette: « Beaucoup penseront désormais qu'ils ont le droit de harceler ceux qui les entourent. Si l'homme le plus riche du monde le fait, ça doit être ok, n'est-ce pas? Bill Gates peut gérer ça. Beaucoup ne le peuvent pas. »