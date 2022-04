Jean-Jacques Bourdin sous-entend son retour bientôt sur BFMTV

Jean-Jacques Bourdin veut retourner sur BFMTV. Le journaliste politique de 72 ans a été écarté de ses émissions après une plainte lancée par l’une de ses anciennes collègues pour agression sexuelle en janvier. Finalement une enquête a été menée, qui a été classée sans suite le 7 avril dernier. Depuis, Jean-Jacques Bourdin compte les jours avant de revenir à la télé.

Dans un tweet, le journaliste partage parfois ses ressentis et de la même façon qu’il l’avait écrit quelques semaines auparavant, il partage les questions des téléspectateurs qu’il croise dans la rue. « On vous revoit quand ? », rapporte Jean-Jacques Bourdin et écrit : « « On vous revoit quand ? » on me pose cette question très souvent dans la rue. ce matin encore en allant voter. Je réponds invariablement « bientôt… » ».