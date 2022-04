Arno a eu le temps de réaliser son duo de rêve avant sa mort

Ce samedi 23 avril, le chanteur de 72 ans est décédé des suites d’un cancer. Véritable icône nationale belge, il avait toutefois une fascination pour la France et pour Mireille Mathieu. Avec la chanteuse, ils réalisaient une réorchestration de la chanson « Paloma Adieu », de 1973. Arno avait eu le temps d’enregistrer sa partie quinze jours auparavant. Ce samedi, c’était au tour de Mireille Mathieu.

La chanteuse était dans un studio du Sud de la France lorsqu’elle a appris la nouvelle : « J’ai appris la terrible nouvelle à la fin de la séance, son départ me touche au plus profond de moi ». Elle ajoute : « Son désir presque testamentaire était d’enregistrer un duo avec moi. Il y a deux semaines à Bruxelles, il a enregistré sa voix avec beaucoup de courage. Arno était un véritable poète, avec une façon bien particulière de se raconter à travers ses chansons ». Sur RTL Radio, elle a également fait part de son émotion sur la mort d’Arno : « Après avoir enregistré, quand on m’a annoncé qu’il n’était plus de ce monde, j’ai dit : ‘je vais chanter l’Ave Maria’, j’étais tellement émue. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je l’ai eu au téléphone pour lui dire que c’était d’accord. C’était quelqu’un que j’admirais, complet, généreux. Cela m’émeut beaucoup d’entendre sa voix, c’est très émouvant ».