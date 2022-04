À la télé ce soir: la Trois rend hommage à Arno avec un concert acoustique inédit

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Anges et démons », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Ron Howard (2009)

L’adaptation du best-seller de Dan Brown qui a précédé son célébrissime « Da Vinci Code » donne lieu cette fois à un vrai thriller, avec un vrai rythme, de vrais rebondissements, un secret divinement gardé et une intrigue serrée qui tient en haleine d’un bout à l’autre.

« Je suis un aventurier », à 20h50 sur Arte - Trois étoiles

d’Anthony Mann (1955)

Après « Winchester 73 », « Les affameurs » et « L’appât », ce fut le quatrième western tourné par James Stewart sous la direction d’un des meilleurs spécialistes – John Sturges et lui sont restés comme les deux grands rivaux de John Ford – du genre alors à son apogée. Un grand classique à l’image de ses prédécesseurs, avec John McIntire en mauvais et un duo de charme partagé entre la distinguée Ruth Roman et la Parisienne Corinne Calvet.

« Star Wars, épisode II: l’attaque des clones », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de George Lucas (2002)

Un peu moins de péplum et de bébêtes, du moins jusque dans la dernière partie du récit qui verse allègrement dans la roucoulade pas vraiment intergalactique entre la lumineuse Natalie Portman et le ténébreux Matt Lanter. Cette suite du « restart » de la saga séduit pourtant déjà par son côté nostalgique et toujours par ses effets spéciaux hors pair.

« Opération finale », à 22h45 sur La Une - Trois étoiles

de Chris Weitz (2018)

Par l’auteur new-yorkais d’« American Pie », « La boussole d’or » et « Twilight, chapitre II: tentation », la reconstitution de l’exfiltration d’Adolf Eichmann par un commando du Mossad en Argentine, en 1960. Ironie de casting, c’est Ben Kingsley, jadis comptable d’Oskar Schindler dans le chef-d’œuvre de Steven Spielberg, qui incarne le glaçant logisticien de la Shoah. Le récit s’en tient aux faits et non au procès, ce qui lui fut illogiquement reproché.

« Milf », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

d’Axelle Laffont (2018)