Fatigue chronique, une véritable maladie

Sachez d’abord que le syndrome de fatigue chronique est considéré comme une véritable maladie ; l’Organisation Mondiale de la Santé le répertoriant comme tel depuis 1992. Mais cela ne l’a pas rendu pour autant compréhensible. Le mal reste mystérieux tant ses origines peuvent être multiples. Des recherches ont mis en évidence des causes très différentes. Pas d’unanimité scientifique pour ce problème de santé. Le syndrome de la fatigue chronique a été épinglé comme une conséquence d’un changement immunitaire mais aussi comme la suite d’une dégradation des cellules cérébrales et musculaires. D’autres travaux scientifiques ont mis en évidence que la maladie était causée par des perturbations hormonales comme par l’exposition à des pesticides.

Depuis des mois, vous vous levez fatigué. Vous avez beau dormir, vous vous sentez à plat et au moindre effort, c’est l’épuisement. Vous avez du mal à vous concentrer. Cette sensation commence à vous préoccuper et vous vous dites que vous souffrez peut-être de fatigue chronique.

Quels symptômes ?

Bien sûr, le premier symptôme de loin le plus important est une sensation d’épuisement qui est installée depuis au moins 6 mois. Vous avez beau dormir, vous ne vous sentez pas reposé mais bien au contraire très fatigué. Vient ensuite une sensation d’épuisement après un effort physique. Vous avez encore des difficultés à vous concentrer, vous vous sentez confus quand vous devez vous exprimer. Vous avez des pertes de mémoire, des vertiges réguliers ainsi que des problèmes pour rester debout.

Là sont les principales manifestations mais vous pouvez aussi vous sentir fiévreux, avoir des maux de tête et de gorge, des ganglions gonflés. Vous pouvez éprouver des douleurs musculaires, être pris de tremblements, vous sentir ballonné. Vous pouvez être hypersensible à la lumière et aux bruits, avoir la sensation de manquer d’air et être essoufflé. Vous pouvez avoir de l’hypertension et transpirer de façon excessive.

Qui est touché ?

Dans les pays industrialisés, une personne sur 200 serait touchée. Si des jeunes peuvent développer brusquement la maladie, ce sont surtout les quadragénaires qui en sont victimes. Les femmes semblent bien plus atteintes – 4 fois plus – que les hommes.

Les personnes perfectionnistes, incapables de mettre des limites, y sont plus sensibles. De même, il semble que certaines circonstances de vie favorisent le développement de la maladie : des traumatismes vécus dans l’enfance, des abus ou des négligences parentales.

Que faire ?

Malheureusement il n’y a pas de traitement à la fatigue chronique. Il est vrai que la maladie est complexe et que certains médecins l’approchent comme une maladie neurologique quand d’autres la voient comme un problème psychologique.

Mais il y a des attitudes à adopter :

Commencer par accepter la maladie.

Refuser le stress et le surmenage.

Dire non aux trop grandes pressions professionnelles.

Ne pas se lancer dans des activités physiques trop intenses.

Avoir un bon hygiène de vie et éviter l’alcool, la cigarette ou trop de café.

Manger équilibré et privilégier les aliments riches en vitamines c ; les oranges, citrons, kiwis, acérola. Les épinards et petits pois sont conseillés pour le fer.

Se protéger des risques d’infection.

Éviter tout ce qui peut provoquer des allergies.

Pratiquer des activités qui apaisent comme le yoga ou méditation.

Penser à soi.

Bien sûr on s’attaque aux manifestations particulières de la fatigue. On prend les traitements recommandés pour d’éventuelles douleurs musculaires, maux de gorge ou céphalées.