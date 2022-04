Un facteur provoque deux accidents dans la même rue en deux semaines

Deux accidents dans la même rue en deux semaines, c’est l’histoire surprenante que rapporte Het Laatste Nieuws ce lundi matin. Dans la Molenkouterstraat à Machelen-aan-de-Leie ce matin, un véhicule de bpost a percuté un lampadaire puis s’est arrêté dans un jardin. Les riverains sont vite venus en aide au conducteur. Ils se sont alors rendu compte qu’ils avaient déjà vu l’individu quelques jours auparavant.

Le journal assure que c’est bien le même facteur qui, deux semaines plus tôt, s’était endormi au volant et avait endommagé trois maisons et fauché une boîte aux lettres, sans faire de blessés cependant. Le porte-parole de bpost, Veerle Van Mierlo a été contacté par le journal et a déclaré : « On ne sait toujours pas exactement ce qui s’est passé lundi matin, mais il est possible que le conducteur se soit de nouveau endormi au volant. C’est dommage que cela se reproduise ».