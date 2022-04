Britney Spears annonce son retrait des réseaux sociaux

La star, très active sur les réseaux sociaux pour expliquer sa situation à ses fans mais également ses coups de gueule, a annoncé qu’elle s’en retirait temporairement. Cette annonce faite suite à celle de sa grossesse. « Je vais faire une pause de réseaux sociaux pendant un petit moment. Je vous envoie mon amour, et Dieu vous bénisse tous ! », écrit la star sur Instagram. La vidéo d’un bébé mis en scène accompagne ce message. Britney Spears est déjà la maman de deux garçons, Sean, 16 ans et Jayden James, 15 ans, qu’elle a eu avec Kevin Federline.

Durant les audiences pour lever sa tutelle mise en place 13 ans auparavant, Britney Spears avait révélé qu’elle était forcée de porter un stérilet et de prendre des médicaments qui la faisait se sentir « ivre ». Aujourd’hui, Britney Spears se porte mieux mais ne s’empêche pas de lancer quelques remarques assassines sur sa famille et notamment sur son père et sa sœur, qui a récemment sorti un livre.