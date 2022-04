Présidentielle 2022: dans un village Corse, un seul habitant a voté et nul

Le village d’Alzi, en Corse, a 34 électeurs enregistrés sur la liste électorale de la mairie pour 25 habitants recensés en 2019. Pour le second tour des élections présidentielles, seulement une personne s’est déplacée et a voté nul. Un très mauvais score pour le village. En pourcentage, cela donne 97,06 % d’abstention et 0 % de voix pour les deux candidats finalistes, une particularité unique en France.

Au premier tour déjà, Alzi ne s’était pas illustré par sa grande participation électorale. Sur les 34 inscrits, 7 électeurs s’étaient déplacés aux urnes. Les résultats étaient les suivants : deux votes pour Jean Lassalle, deux pour Nicolas Dupont-Aignan, un vote un Éric Zemmour, un pour Mélenchon et finalement un autre Yannick Jadot. On comprend donc la déception une fois les résultats du premier tour annoncés avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen comme finaliste dans la course à la présidentielle.