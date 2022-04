Une femme condamnée pour s’être fait passer pour une infirmière pendant trente ans

Au Canada, une femme de 50 ans, originaire de Québec a été condamnée à sept ans de prison pour s’être fait passer pour une infirmière pendant une trentaine d’années. Brigitte Cleroux avait plusieurs identités et a menti sur sa profession au Canada mais aussi aux États-Unis. La fausse infirmière a toujours réussi à disparaître avant de se faire démasquer, en changeant d’identité et en partant vivre ailleurs.

Elle s’est finalement fait attraper à Ottawa après avoir « travaillé » dans deux établissements : une clinique de fertilité et dans une clinique de chirurgie dentaire. Brigitte Cleroux a reconnu les faits mais se présente comme une victime. Elle est inculpée pour usurpation d’identité et violence avec arme et pour avoir administré des médicaments et des injections à 20 patients. Le juge de la Cour de l’Ontario, Robert Walden a déclaré que ces crimes sapaient « la confiance que notre société accorde à notre système de santé ».