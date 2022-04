Décès d’Arno: Rock’n’Deuil

Il est parti un samedi, jour de sortie, mais pour lui tous les jours de la vie valaient bien une sortie. Il ne s’en privait pas. Arnold Charles Ernest Hintjens (1949-2022) a succombé au mal qui le rongeait, ce cancer irrémissible diagnostiqué en 2019. Il aura chanté jusqu’au bout, trois fois à l’AB à Bruxelles et deux fois au Kursaal d’Ostende avec un dernier concert le 25 février. « La scène me manque, disait-il. Mais on est maintenant dans un film de cowboys. Tout est possible et tout peut se produire. Je vis aujourd’hui et j’accepte ce qui peut m’arriver. Hier n’existe plus ; demain non plus. » Par ironie, il ajoutait que « les fleurs sont trop chères en ce moment, je vais attendre encore un peu… »