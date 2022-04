Cuisiner, c’est bon pour le moral

Quand elle est saine et équilibrée, la cuisine est un atout santé. Rien de neuf jusque-là. Mais avec les recherches menées en Australie, on apprend que mitonner des petits plats peut avoir un impact positif sur le mental. L’Institute for Nutrition Research a suivi 657 participants inscrits à des cours de cuisine pendant sept semaines. L’effet de ces ateliers sur leur état psychique, leur satisfaction liée à l’activité et leurs comportements alimentaires ont été mesurés et analysés par les scientifiques.

Les chercheurs ont découvert que ceux qui ont participé aux cours ont constaté « des améliorations significatives de leur santé générale, de leur santé mentale et de leur vitalité subjective immédiatement après le programme ». Ces bienfaits ont perduré pendant au moins six mois après la fin des ateliers. « L’effet tient davantage à des facteurs comportementaux que proprement nutritionnels », souligne la directrice de l’étude, Joanna Rees, spécialiste de la nutrition.