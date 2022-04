Grosses tensions entre le Belge Arnaud et Lucie dans «Top Chef» (vidéo)

Notre compatriote propose alors une déclinaison de l’américain-frites belge, ce qui plaît au chef de brigade. Les deux candidats partent alors sur cette idée, mais Lucie semble peu emballée et complètement perdue. « Moi je ne comprends pas, je ne sais pas où on va. Tu sais me réexpliquer, je n’ai rien compris à ce qu’on faisait », lance-t-elle alors. « Il veut de l’émotion, moi je ne sais pas mettre de l’émotion là-dedans », dit-elle à Arnaud.

« On ne va pas en parler pendant trois heures, là il faut qu’on se dépêche, parce que je ne rentre pas chez moi aujourd’hui », lui répond le Belge, agacé. « Par contre, doucement, mon chéri », surenchérit Lucie. Les deux chefs s’énervent et perdent leur calme. Glenn Viel intervient alors : « On arrête ces conneries. On essaie d’oublier un peu. Il y a quelqu’un qui a pris le lead, ce n’est pas grave. Un peu de positivité, c’est possible ? Alors on y va, s’il vous plaît. » Une intervention qui a permis d’apaiser finalement la situation.