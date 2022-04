Une enseignante de La Louvière tombe enceinte d’un collègue marié et se met à harceler tout le monde

Des lettres anonymes et agressives étaient déposées dans les casiers des professeurs et sur les pare-brises de leur voiture. A l’école, tout le monde soupçonnait tout le monde d’être le corbeau. Il a enfin été démasqué.

La dixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a prononcé lundi après-midi une peine de 12 mois de prison, assortie d'un sursis probatoire de trois ans, contre une enseignante poursuivie pour avoir harcelé une dizaine de ses collègues dans une école à La Louvière. Elle devra suivre une thérapie contre le harcèlement.

L'école et les enseignants, qui se sont constitués parties civiles, recevront un dommage de plus de 13.000 euros à se partager. Un corbeau agissait au sein de l'école, déposant des lettres anonymes, parfois au contenu agressif, dans les casiers des professeurs et même des mots sur les pare-brises de leur voiture. Au sein de l'école, tout le monde suspectait tout le monde d'être le corbeau, au point que certains professeurs n'osaient plus se rendre seuls dans la salle des professeurs sous peine d'être soupçonnés d'être le corbeau.