Les Nuits Botanique 2022

« Les Nuits » seront comme chaque année le premier événement à ouvrir la saison des festivals ! Rythmé par la beauté et l’originalité des différentes salles, le festival est avant tout exigeant et soucieux de révéler les nouvelles productions locales et internationales. Les Nuits Botanique font le pari du partage et du bonheur à travers la découverte des nombreux artistes ayant déjà éclairé le parcours des concerts du Botanique et qui seront sans nul doute les « grands » de demain.

Du 27 avril au 16 mai, Le Botanique, rue Royale 236, 1210 Bruxelles.