Un jeu de société à tester: Ringmaster

Ringmaster est un petit jeu pour 2 à 4 joueurs, composé uniquement de 34 cartes, le tout dans un joli petit sac en velours. Dans ce jeu, chaque participant incarnera un gestionnaire de cirque désirant mettre en place les attractions les plus spectaculaires possible ! Attirez des vedettes et sabotez les attractions de vos adversaires ! Comment y jouer ? Rien de plus simple, à votre tour, vous piochez une carte (les joueurs commencent la partie avec déjà 3 cartes en main), ensuite vous pouvez jouer une carte depuis votre main et/ou activer des cartes précédemment jouées devant vous.

Là où le jeu devient sympa, c’est que les cartes vont pouvoir être jouées devant vous ou devant les autres joueurs si vous souhaitez les embêter un petit peu ! Vous savez déjà presque tout. Concrètement, chaque carte pourra déclencher un pouvoir ou offrir une condition de victoire. En sachant que les conditions de victoire vont souvent changer, cela vous offrira de nombreux retournements de situation et de belles surprises !