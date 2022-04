Présidentielle 2022: France 5 diffusera ce soir un documentaire sur les coulisses de la campagne

Le documentaire a été tourné jusqu’aux derniers moments de la campagne et montre les stratégies qui se sont déroulées ces derniers mois.

Ce soir, « C Politique » sur France 5 proposera un documentaire inédit à 21h00 sur la campagne qui s’est jouée ces derniers mois. La soirée spéciale se concentrera sur les temps forts de la présidentielle et sur les différents candidats.

Les deux journalistes Camille Girerd et Florent Maillet qui ont réalisé le documentaire ne sont pas novices puisqu’ils avaient réalisé la même chose cinq ans plus tôt. Mais Camille Girerd confie au Parisien que le contexte de cette année était pourtant différent du premier documentaire, centré sur Emmanuel Macron : « Le contexte était très différent. Nous avions fait un film sur un temps long, avec beaucoup de rebondissements. Avec un président candidat à sa réélection, et maître des horloges, la campagne allait forcément être différente. Nous avons choisi de nous concentrer sur les 100 derniers jours environ. Avec l’irruption d’Éric Zemmour, nous pensions réaliser un documentaire autour du combat civilisationnel, mais les thèmes ont bougé. Surtout, nous nous sommes rendu compte qu’il se passait beaucoup de choses, alors que l’on nous parlait d’une campagne Tefal qui n’intéressait personne ».