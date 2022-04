Testé pour vous: OnePlus 10 Pro

Traditionnellement, la sortie d’un nouveau smartphone haut de gamme s’accompagne de celle d’un modèle au nom proche, mais plus abordable. Pas cette fois. Il n’y a pas de OnePlus 10 à côté de ce OnePlus 10 Pro. Mais on pourrait peut-être en découvrir l’esprit prochainement sous un autre nom… et une autre marque : on pensera à surveiller le Oppo Reno 8 quand il sera officialisé ! On le sait, OnePlus et Oppo font partie du même groupe. Leurs appareils partagent de nombreuses technologies et caractéristiques. On en a encore la preuve ici : le OnePlus 10 Pro présente de multiples points communs avec l’excellent Oppo Find X5 Pro (« Soir mag » du 13 avril) : processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 5G, WiFi6, écran incurvé LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QUAD HD+, prise en charge du HDR, rafraîchissement adaptatif (de 1 à 120 Hz), batterie 5000 mAh, charge rapide filaire 80 W et sans fil 50 W, partenariat avec Hasselblad pour la section photo…