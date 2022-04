À la télé ce soir: «Koh-Lanta» ou «Un alibi»

« Koh-Lanta, le totem maudit », à 21h10 sur TF1

Jaunes et Rouges vivent désormais sur le même camp. Des découvertes, et des retrouvailles ! Les anciennes couleurs du début vont-elles se reformer ? Les cartes sont rebattues, alors que démarre en fanfare l'aventure individuelle ! Dans «Koh-Lanta», tout est possible et c'est encore plus vrai dans cette saison inédite. C'est du jamais vu : il n'y a pas un, mais deux totems cette année ! Celui que connaissent les téléspectateurs, le totem d'immunité, qui protège les gagnants... et le totem maudit ! Perdre une épreuve, c'est en hériter et subir l'une de ses nombreuses malédictions (élimination directe, voix au conseil, handicap, exil...).

« Un alibi », à 20h35 sur La Une