«J’avais perdu ma passion pour ce métier», explique Christophe Willem

Son prochain album, le premier en cinq ans et qu’il nous promet pour la rentrée, devrait se révéler plus personnel que jamais. En attendant d’avoir le plaisir de le découvrir, Christophe Willem évoque la longue, longue pause qu’il a prise, comment elle lui a permis de se retrouver, de renouer avec sa passion pour ce métier et puis, bien sûr, il parle de son rôle de coach au sein de la version belge de « The Voice ». Avec, à la clé, cette même signature qu’il adresse à son public autant qu’à lui, et qui est aussi le titre du premier extrait de son opus à venir, « P.S.: Je t’aime ».

C’est quoi exactement le message de ce premier extrait de votre futur album, « P.S.: Je t’aime », à qui s’adresse-t-il exactement ?