Semez carottes, pois, haricots…

Au jardin

– Il y a quelques semaines déjà, la haie de thuyas qui se trouvait dans mon jardin a été coupée. Les branches et les troncs ont été transformés en broyat. Aujourd’hui, c’est donc un peu comme si je disposais d’une page blanche que je peux aménager comme je le souhaite. Or, l’un des objectifs de cette transformation est que le jardin devienne un havre de biodiversité. Comment y parvenir ? Tout simplement en y replantant une haie variée, avec des arbustes indigènes bien de chez nous, et dont la reprise devrait dès lors être facile. C’est pourquoi ce mois-ci, j’ai planté un Amelanchier canadensis. Cet arbuste autofertile est rustique jusqu’à -20ºC.

Exposition : soleil, mi-ombre ; sol : acidophile.

Sa floraison blanche ou rose en grappes est abondante, quelquefois parfumée. Il paraît que ses fruits (= les amélanches) sont sucrés et juteux, et ressemblent à des myrtilles sauvages.