Manger seul ou accompagné: quels effets pour la santé?

Manger en solo seul fait que l’on mange mal, si l’on en croit une vaste étude (1) menée au Japon sur plus de 82.000 personnes ayant plus de 65 ans. Celle-ci montre que manger seul est associé à des comportements alimentaires malsains tant chez les hommes et les femmes, entraînant de l’obésité pour les uns et de l’insuffisance pondérale pour les autres qui ont tendance à sauter un repas.

Il a été observé que lorsqu’on mange en présence d’une autre personne ou en groupe, on a tendance à manger plus lentement – on parle – et à contrôler son appétit, voire sa gourmandise. Difficile d’ingurgiter un plat à toute vitesse même si on meurt de faim quand on est en compagnie et on sait que plus on mange vite, plus on mange ; la sensation de satiété ne venant qu’après une vingtaine de minutes, quelle que soit la quantité ingurgitée.

On mange moins et mieux quand on est en présence d’autrui. Tout comme on profite davantage du repas. Une étude (2) publiée en 2014 dans Psychological Science montre que le goût d’un même morceau de chocolat est plus conscientisé et même amplifié lorsqu’il est pris en présence d’une personne qui mange la même douceur. Un carré de chocolat, doux ou amer, est jugé plus doux ou plus âpre quand on le mange avec une personne qui prend le même aliment. Nos sens semblent suractivés par la présence d’une personne vivant la même expérience. On la voit se délecter et on profite davantage. Les auteurs de l’étude ont d’ailleurs expliqué ce phénomène par l’empathie humaine : la perception gustative du convive se rajoutant à la perception personnelle.

Qui ne confirmera ces constats ? Manger accompagné nous fait manger plus lentement et en moindre quantité. Cela nous permet aussi de profiter davantage en voyant les autres se délecter ou en échangeant sur les saveurs d’une préparation.

L’histoire humaine corrobore elle aussi ces résultats. Quel peuple ne célèbre pas le plaisir de manger ensemble ? Les grandes occasions qu’il s’agisse d’un anniversaire ou d’un mariage, se fêtent autour d’un bon repas. Le psychiatre français Gérard Apfeldorfer qui a signé de nombreux livres en lien avec l’alimentation rappelle que seuls les Américains ne partagent pas autant ce plaisir car le puritanisme leur a mis dans la tête que manger est essentiellement un acte fonctionnel qui permet simplement de se nourrir. Pas besoin d’éprouver du plaisir…

On profite du repas convivial sans pour autant bouder un déjeuner en solitaire. Tous nous avons également besoin de nos moments de solitude. De plus, parfois il vaut mieux manger seul qu’avec un collègue qu’on n’apprécie pas…

Et si on est contraint à la solitude, on essaie de célébrer son repas comme si on était en bonne compagnie. Surtout on ne mange pas à la va-vite mais on ritualise ce moment, en cuisinant, dressant une table, mettant de la musique. C’est la meilleure manière de manger en profitant des aliments et ne se gavant pas rapidment d’un plat fast-food.