Adrien Borne : «Un enfant violenté voit son processus de croissance se ralentir»

Pendant l’été, Gabriel participe à un camp de vacances. À 12 ans, il a la vie devant lui. Mais un matin, une horreur se produit dans sa chambre. Et se répète encore et encore les jours suivants. Il n’en parle à personne. De retour à la maison, alors qu’il se trouve seul à regarder le Tour de France, un des moniteurs de la colo sonne chez lui. Gabriel refuse de le faire entrer. Puis il oublie tout ce qu’il s’est passé. Vingt ans plus tard, alors qu’il aide son grand-père à vider sa maison, il tente de percer le mystère entourant cet aïeul si secret. Mais ce sont ses propres souvenirs qui resurgissent violemment.

Vous explorez ici le thème de la mémoire, celle qui peut occulter des événements traumatiques pour protéger.