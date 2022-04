Medhi Nebbou: «Au début, nous étions ébahis face aux audiences» de «HPI»

Medhi Nebbou retrouve son rôle d’Adam Karadec aux côtés d’Audrey Fleurot dans la série « HPI ». De nouveaux épisodes où ce duo de flics (très) mal assortis mais complémentaires s’immerge dans différentes enquêtes et enchaîne les situations toujours plus rocambolesques. Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), toujours plus déjantée, est une partenaire atypique pour Medhi Nebbou, qui nous confie son plaisir de participer à un tel projet, aussi décalé que jouissif. Et qui fait l’unanimité auprès du public autant que de la critique.

Qu’est-ce qui attend les téléspectateurs dans cette seconde saison ?

On lorgne vers plus de comédie, mais une comédie encore plus décalée. Le mélange des genres s’élargit de plus en plus. Il y a le drame qui s’est ajouté en fin de saison, mis cela balance entre polar, comédie, comédie romantique et drame. C’est assez jouissif. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser d’une scène à l’autre !