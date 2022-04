Des fans à la recherche de la tombe de Jean-Pierre Pernaut envahissent une bourgade en France

Sur Actu.fr, la secrétaire de la mairie, Georgia Gaudry ajoute également : « Lorsque je dis que Jean-Pierre Pernaut n’est pas enterré dans notre commune, on me soupçonne de cacher la vérité. On pense que c’est un secret, on ne me croit pas ! » Enfin, elle écrit sur Facebook : « Merci de partager l’information de sorte que ces rumeurs se fassent de moins en moins intensives et que notre Secrétariat puisse retrouver une sérénité et que M. Pernaut puisse reposer en paix… »