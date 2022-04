«Outer Range», la nouvelle série ovni disponible sur Prime Video

« Outer Range » se déroule dans le Wyoming d’aujourd’hui et suit l’éleveur Royal Abbott (Josh Brolin, extraordinaire), qui découvre un trou béant parfaitement circulaire d’environ 10 mètres de large, sans fond, au bout de son pâturage. Comme la plupart des découvertes paranormales, le trou secret finit par faire perdre la tête à Royal, à sa famille et à d’autres connaissances. L’une de ces personnes est Autumn (Imogen Poots), une vagabonde qui demande à Royal si elle peut camper sur ses terres et qui en sait manifestement plus sur le trou qu’elle ne le laisse croire au départ. Le décor de western est principalement décoratif (et impressionnant), mais les vastes étendues du Wyoming renforcent le sentiment que tout est possible et agissent comme un rappel du grand inconnu.