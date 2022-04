Ku Klux Klan, les maîtres de la terreur

Vêtus de leurs tuniques blanches et de leurs cagoules pointues, les membres du Ku Klux Klan veillent à inspirer la peur. Au plus fort de l’histoire de ce mouvement, décrit comme étant « le plus ancien groupe terroriste présent sur le territoire américain », le KKK pouvait compter sur plus de quatre millions de partisans. Même si au fil du temps, les sympathisants extrémistes se sont retirés, le KKK semble toujours renaître de ses cendres. Plusieurs fois dissous, le Klan parvient à faire régner la haine, le racisme et l’horreur depuis plus d’un siècle et demi. Si ses membres ne sont plus que quelques milliers aujourd’hui, leur message reste le même : « Segregation forever ». Glaçant !