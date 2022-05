«L’ombre d’Emily», plus diabolique encore que «Gone Girl»

Warfield, banlieue du Connecticut. Stephanie est une jeune veuve qui élève seule son fils. Plutôt coquette et avenante, elle s’investit beaucoup dans les activités de l’école et anime un blog de conseils et astuces pour mamans, ce qui suscite un mélange de jalousie et de moqueries. Conséquence : pas de véritables amies. Du moins jusqu’au jour où débarque Emily, laquelle est tout son contraire. Élégante, sûre d’elle, déposant au volant d’une voiture de luxe son fils à l’école, dans la même classe que celui de Stephanie. Les deux bambins deviennent copains au même titre que leurs mamans. Stephanie évolue au contact d’Emily. Mais un jour, celle-ci disparaît mystérieusement après avoir demandé à sa nouvelle amie de prendre son enfant à la sortie des classes. Plusieurs jours se passent et la police prend l’affaire en mains. Mais qu’est donc devenue Emily ? Stephanie veut le savoir et décide de mener sa propre enquête. Elle n’est pas au bout de ses surprises.