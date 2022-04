Les bienfaits du gingembre

Le gingembre ne fait pas que tonifier nos corps et fortifier nos organismes. C’est à ce titre d’ailleurs qu’on lui prête des qualités aphrodisiaques. Mais le gingembre ne booste pas directement la libido mais supporte les organismes pour qu’ils puissent bien vivre leur sexualité. Outre ce pouvoir tonifiant, la racine soulage bien des problèmes de santé, à commencer par les désordres intestinaux, qu’il s’agisse de nausées, vomissements, crampes ou ballonnements. Elle aide encore à dépasser les douleurs qu’elles se logent dans la tête ou dans le ventre, tout comme elle permet d’atténuer les fièvres et états grippaux ainsi que les allergies et maux de transport. Le gingembre diminue encore l’apparition des rhumatismes et de l’arthrite, du diabète et de l’hypercholestérolémie. Et davantage, on lui prête des qualités lors des traitements du cancer. Selon certaines études scientifiques, le gingembre permet de lutter contre les effets secondaires des chimiothérapies, les nausées et autres vomissements. Tout comme il soulage les mêmes soucis qui suivent une opération.

Anti-inflammatoire et antioxydant

C’est que le « Zingiber officinale » de son nom scientifique, a des propriétés anti-inflammatoires, antivirales, antibactériennes et antioxydantes. Rien de moins. Celles-ci sont dues à sa composition. La racine de gingembre contient de l’oléorésine constituée de shogaol et de gingérol, (pour les effets anti-inflammatoires et antiémétiques). On y trouve la présence d’amidon, de vitamines B1, B2, B3, et C ainsi que des minéraux parmi lesquels le manganèse, le phosphore, le magnésium, le calcium, le sodium, le fer et le zinc qui dynamisent l’organisme. Le gingembre est également riche en antioxydants puisqu’il en compte une quarantaine. On rappelle que les antioxydants protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres qui sont impliqués dans le développement des maladies cardiovasculaires, de cancers et autres maladies liées au vieillissement.

Infusion et gélules

Mais le gingembre se présente aujourd’hui sous différentes formes, frais ou en poudre et même comme complément alimentaire en capsules, extraits, teintures et huiles. Que privilégier ? « Je le recommanderais frais en tisane : 1/2 cuillère à café de gingembre râpé par tasse. Laisser infuser 5 minutes. On prend 2 tasses par jour. Notez qu’il est plus facile à râper si on le congèle ! On peut aussi le trouver en teinture mère ou en poudre en gélules. Dans ces cas : on prend 20 gouttes de teinture mère dans un peu d’eau 3 fois par jour. Dans le cas de poudre en gélules, je conseillerais un gramme par jour », explique Nadine Swolfs, naturopathe belge.

Prudence

On rappelle que le gingembre est déconseillé durant la grossesse. La Fondation contre le cancer recommande aussi la prudence si vous prenez du gingembre en même temps que d’autres compléments alimentaires qui font baisser le taux de sucre dans le sang (ail, aloe vera, bêta-glucanes, co-enzyme Q10, curcuma, ginkgo et ginseng) ou qui présentent un effet anticoagulant (ail/quercétine, curcuma, extrait de pépins de raisins/resvératrol, ginkgo, ginseng, graines de lin, omega-3 ou acides gras de poisson EPA/DHA, quercetine, vitamine E). Demandez conseil à votre médecin.