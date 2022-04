Scandale dans un village envahi de curieux: ils pensent à tort avoir trouvé la tombe de Jean-Pierre Pernaut

En réalité, celui qui est resté 33 ans sur TF1 ne repose pas à Bouvaincourt-sur-Bresle. Sa mère et ses grands-parents y sont par contre bien enterrés. Jean-Pierre Pernaut, lui, a été inhumé à Amiens, la ville qui l’a vu naître. « Lorsque je dis que Jean-Pierre Pernaut n’est pas enterré dans notre commune, on me soupçonne de cacher la vérité », peste la secrétaire de mairie interviewée par « Le Point ». On est bien loin du secret. Le maire du village conclut : « Merci de partager l’information de sorte que ces rumeurs se fassent de moins en moins intensives et que notre secrétariat puisse retrouver une sérénité et que M. Pernaut puisse reposer en paix… »