Meghan et Harry critiqués par leurs voisins: «Ils sont invisibles»

Le constat est clair : « Ils ne font pas partie de la communauté. » Ces mots sont ceux du journaliste britannique Richard Mineards, toujours très bien renseigné. Il écrit dans le « Montecito Journal », cité par « la DH » : « Harry et Meghan ne font pas partie de la communauté et je pense qu’il y a pas mal de gens qui pestent à ce propos. C’est un si bel endroit et ils sont complètement invisibles. C’est la grande question : ‘Où sont-ils ?’ ».

Richard Mineard cite ainsi le voisinage du couple princier, installé en Californie du côté de Montecito, coin aussi exclusif que protégé où Harry et Meghan vivent dans une maison de 14 millions de dollars. Les déclarations du journaliste britannique ne coïncident pas avec celles du prince Harry, de retour en Europe à l’occasion des Invictus Games – polémiques à gogo dans ses valises. Le duc de Sussex, devant les caméras de « NBC », a indiqué qu’il avait été accueilli à « bras ouverts » du côté de Montecito et qu’il vivait, avec Meghan, au sein d’une « super communauté ».