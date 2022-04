À la télé ce soir: «Pourquoi je vis» ou «Disparition inquiétante»

Le scénariste londonien de « Borat », « Brüno » et « Mariage à l’anglaise » n’a certainement pas dû forcer son imagination pour donner aux sujets de l’oncle Sam une véritable leçon de mauvais goût. Et là, on va tellement loin que ça en devient presque génial ! Le plus drôle étant que Robert De Niro ait finalement accepté de relever le défi – au contraire de Jeff Bridges et Michael Douglas pressentis – en parodiant son propre personnage dans la saga « Mon beau-père et moi ».

Sixième collaboration des duettistes de « I Love You Phillip Morris » et « Crazy, Stupid, Love », cette comédie policière est bien agréable par son côté glamour où la divine Margot Robbie (« Le loup de Wall Street » et « Suite française ») vole incontestablement la vedette à Will Smith. Pour le reste, malheureusement, c’est moins probant. Les invraisemblances totales se succèdent au gré de rebondissements tout aussi tirés par les cheveux. Notons que la bande du générique reprend la version Ray Conniff de « Windmills of your Mind », chanson écrite par Michel Legrand en 1968 pour « L’affaire Thomas Crown ». Comme si on n’avait pas compris…