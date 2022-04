Découverte de la plus grosse dent d’un reptile géant préhistorique

Pouvant peser jusqu’à 80 tonnes et mesurer plus de 20 mètres, les ichtyosaures, qui avaient un corps allongé et une petite tête, sont considérés comme l’un des plus grands animaux ayant jamais existé.

Apparus il y a environ 250 millions d’années, certains représentants plus petits, ressemblant à des dauphins, ont survécu jusqu’à il y a 90 millions d’années. Mais la plupart se sont éteints il y a 200 millions d’années, notamment ceux ayant évolué pour devenir gigantesques.