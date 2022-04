À la télé ce soir: « Astrid et Raphaëlle » ou « En thérapie »

Depuis qu'elle vit officiellement avec son amoureux, Inès se sent oppressée ; elle ne parvient toujours pas à se projeter dans un avenir avec lui. Dayan l'invite à revisiter son histoire familiale. Les pièces du puzzle d'Inès se mettent lentement en place autour des rôles joués par les femmes de sa famille...

Une biologiste passionnée par l'intelligence des plantes est retrouvée sans vie dans une serre tropicale. Sa mort suscite aussitôt les spéculations les plus fantastiques. Le drame serait-il connecté au laboratoire de recherche dont la victime avait démissionné avec fracas quelques années auparavant ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Inferno », à 20h30 sur RTL-TVI - Deux étoiles

de Ron Howard (2016)

Après le « Da Vici Code » et sa première suite « Anges et démons », revoilà Tom Hanks devant la caméra de l’inamovible réalisateur d’« Apollo 13 » pour cette troisième adaptation de l’œuvre de Dan Brown, un nouveau jeu de piste assez savamment protégé jusqu’au coup de théâtre qui relance complètement le suspense à une demi-heure du générique de fin. En deçà du précédent opus, celui-ci donne une impression de déjà-vu dans une ambiance qui n’est pas sans rappeler celle des derniers James Bond, les gadgets évidemment en moins. De la bonne routine néanmoins.

« S.W.A.T., unité d’élite », à 21h00 sur 13ème RUE - Une étoile

de Clark Johnson (2003)

Entre série télé et jeu vidéo, ce film d’action pétarade tous azimuts et beaucoup dans le vide, car le contenu du scénario est inversement proportionnel à l’ampleur des moyens techniques déployés. L’air est malheureusement connu, et même la présence de Colin Farrell n’y peut rien.

« Ma famille t’adore déjà », à 21h10 sur France 3 - Une étoile

de Jérôme Commandeur et Alan Corno (2016)

On n’évite certes pas les clichés ni les gags téléphonés, voire répétitifs, dans cette comédie qui retombe heureusement sur ses pattes, avec quelques bonnes vannes, sans compter la vraie trouvaille du film, dénommée Alicia Endemann, authentique Hambourgeoise incarnant la sexy nounou teutonne de service. L’incontestable cerise sur un gâteau pas trop indigeste.

« Safari », à 21h15 sur TMC - Une étoile

d’Olivier Baroux (2009)