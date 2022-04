Roméo Elvis va sortir son nouvel album le 27 mai (vidéo)

Après son dernier disque en 2019, Romeo Elvis est de retour. Le rappeur a annoncé ce mercredi 27 avril qu’il allait sortir le 27 mai prochain son troisième album, intitulé Tout peut arriver. Il a déjà dévoilé un premier titre.

Il écrit sur sa dernière publication Instagram : « Trois ans après l’expérience Chocolat, j’avais envie de présenter quelque chose de différent. Pendant le confinement, j’ai beaucoup travaillé sur la composition […] et j’ai produit sur beaucoup de morceaux pour cet album. ». Il ajoute également : « Je savais pas du tout où j’allais, j’ai jeté énormément de morceaux (vraiment énormément. c’est du masochisme à ce niveau-là), j’ai réécrit, recomposé, pour me rapprocher le plus possible de ce qui me faisait vibrer et après deux années de travail je suis enfin prêt à vous faire écouter ça. »