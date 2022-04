À la télé ce soir : « Mask Singer » et « Cocktail Molotov » (vidéos)

Caméléon, banane, arbre, cochon ou cosmonaute, tous sont parvenus à duper le quatuor d'experts enquêteurs, laissant planer les doutes tout autant qu'un mystérieux et quelque peu effrayant cerf, bluffant lors de sa sublime interprétation de "Creep", le tube de Radiohead. Les plus habiles des candidats vont certainement redoubler d'efforts pour ne pas trébucher aux portes de la finale.

«Cocktail Molotov », à 21h sur France 5

A Paris, en mai 1968, Anne, une lycéenne de 17 ans d'origine bourgeoise, aime Frédéric, un garçon issu d'un milieu modeste. Quelques jours avant l'explosion sociale, Frédéric est l'objet d'une querelle violente entre Anne et sa mère. L'adolescente s'enfuit avec son petit ami...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les vacances de Ducobu », à 20h10 sur Plug RTL – 2 étoiles

de Philippe de Chauveron (2012)

Un an seulement après la première adaptation de la BD éponyme de Godi et Zidrou, on prend les mêmes et on recommence, sauf pour le rôle principal. Vincent Claude (13 ans) fut jugé trop âgé et remplacé par François Viette, un parfait débutant qui s’en tire plutôt bien. Inénarrable dans le rôle du professeur Latouche, Elie Semoun tire la plupart des bons gags. Il réalisera lui-même le « Ducobu 3 » enfin sorti en 2020, en attendant un « Ducobu Président ! » annoncé pour juillet.

« Cocktail Molotov », à 21h00 sur France 5 – 2 étoiles

de Diane Kurys (1980)

Après son rafraîchissant « Diabolo menthe » autobiographique, le deuxième film de la cinéaste lyonnaise évoque de façon détournée l’ambiance de Mai 68. Avec autour d’Élise Caron les jeunes François Cluzet, Patrick Chesnais, Christian Clavier et Hélène Vincent. Toutefois, la vraie star du film est une 2CV, autrement plus joyeuse que celle de « La vieille dame indigne ».

“Cabin Fever”, à 23h05 sur TIPIK – 2 étoiles

d’Eli Roth (2003)

L’ambiance y est presque et l’humour plus ou moins aussi, avec de nombreuses références au premier « Vendredi 13 » et surtout aux réalisations initiales de Wes Craven, le regretté maître du grand cinéma d’horreur. L’équilibre entre humour (parfois presque nanardesque) et suspense est souvent très périlleux.

« Anna Karénine », à 00h55 sur France 3 – 2 étoiles

de Clarence Brown (1935)

La légendaire Greta Garbo se succède à elle-même dans ce remake parlant et encore plus hollywoodien du muet d’Edmund Goulding de 1927, d’après le roman de Léon Tolstoï. Forcément daté et partiellement situé dans une Russie de pacotille, l’ouvrage est toutefois toujours considéré comme le rôle le plus emblématique de « la Divine ».

« Twilight, chapitre 4 : révélation, 1re partie », à 20h15 sur AB3 – 1 étoile

de Bill Condon (2011)