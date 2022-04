« Jolie petite histoire », l’autobiographie de Louis Bertignac, est disponible !

Il confie d’ailleurs avoir gâché son histoire d’amour avec la bassiste et chanteuse en l’intégrant dans le groupe. "On s'est engueulés sur le palier d'une maison et les voisins ont appelé les flics, on s'est fait embarquer", raconte-t-il à BFMTV. "Dans le fourgon on continue de s'engueuler, dans la cellule on continue de s'engueuler (...) On se retrouve sur le trottoir du commissariat, on continue de s'engueuler..."

La fin d’un groupe

C’est suite à des tensions récurrentes et au désir de Louis Bertignac de mener une carrière solo que le groupe se dissout en 1986. "Corine a essayé d'intervenir, en disant 'écoutez les mecs, Louis fait son album, Téléphone prend une année sabbatique, et on se retrouve l'année prochaine'... Jean-Louis a dit non... (...) On a dit 'bon, alors on s'arrête'. On s'est pris dans les bras et on s'est dit 'au revoir, mon pote'."

Par la suite, Louis Bertignac crée « Les visiteurs », sort « Ces-idées-là » et prend une claque. Mais malgré la célébrité du chanteur, le succès n’est pas immédiatement au rendez-vous. "Tu t'aperçois que les salles sont beaucoup plus petites, et qu'en plus elles sont aux trois-quarts vides", précise-t-il à BFMTV. "Tu sors d'une salle de 5000 personnes, tu arrives dans une salle de 200 personnes, et il y a 40 personnes dedans (...) J'étais assez désespéré, je ne savais pas comment ça allait évoluer. Et doucement, les salles ont commencé à se remplir."