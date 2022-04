Céline Dion reporte une nouvelle fois sa tournée européenne : « La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais » (vidéo)

La chanteuse québécoise souffre de spasmes musculaires sévères depuis plusieurs mois. Et malgré les traitements, Céline Dion ne se rétablit pas aussi vite que prévu. Reporter une nouvelle fois les dates européennes du « Courage World Tour » de 2022 à 2023 se présente donc comme la solution la plus raisonnable.

« La récupération prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais », confie la star au bord des larmes sur sa chaîne YouTube. « Je tiens à vous dire comment je me sens, vous dire que je suis vraiment désolée de cette nouvelle. Ça fait longtemps que vous attendez mes concerts et j'apprécie votre loyauté. Maintenant, je me dis que vous devez tellement être déçus et découragés d'attendre... Je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible. »