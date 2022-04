Un «Dirty Dancing 2» en préparation, avec Jennifer Grey

La rumeur courait depuis un moment, et voilà qu’elle se concrétise. Le film sur lequel les studios Lionsgate travaillent depuis plus d’un an serait donc bien la suite de « Dirty Dancing », et avec Jennifer Grey à l’affiche cette fois, une grande première !

En effet, selon BFMTV, Lionsgate a annoncé le 28 avril, lors d’une conférence au CinemaCon de Las Vegas, que l’interprète de Bébé serait « de retour à Kellerman dans le prochain chapitre ». Kellerman étant le nom de la pension de famille où Bébé rencontre Johnny Castle, alias Patrick Swayze, dans le film sorti en 1987.