«J’ai beaucoup pleuré»: la Belge Chérine se confie avant les cross battles de «The Voice»

Après Pauline Nagy la semaine dernière, c’est au tour de Chérine de rentrer à nouveau dans l’arène de « The Voice : la plus belle voix » ce soir. Retrouverons-nous deux talents belges pour la suite de l’aventure ?

« Je serai contre un talent de l’équipe de Vianney », a confié Chérine à nos confrères, avant d’annoncer qu’elle avait choisi pour l’occasion « une chanson rythmée » qui va la faire danser sur scène. « Je vais défendre une autre facette de ma personnalité […] je veux prouver que je suis une femme et que je peux chanter autre chose que des ballades », a ajouté celle qui figure dans l’équipe d’Amel Bent.

Au Figaro, Chérine a également raconté avoir « beaucoup pleuré » tellement les émotions étaient fortes durant les tournages des battles et des cross battles. « C’était très difficile, nous nous entendons tous bien entre talents et cela faisait mal au cœur de voir certains partir », a-t-elle expliqué, allant jusqu’à dire, en riant : « Avec Mary Milton (candidate d’Amel Bent elle aussi, ndlr), nous étions les deux chialeuses des cross battles ! ». « Je suis passée le deuxième jour de tournage, je craignais que ma voix soit moins performante à cause de l’attente, des émotions et de la fatigue. J’avais hâte d’en finir ! », a ajouté l’artiste en souriant.

Trois participations

Du haut de ses 26 ans, Chérine a déjà participé trois fois à « The Voice », en 2015 en Flandre et deux fois en France, en 2019 et cette année. Il y a trois ans, aucun coach ne s’était retourné sur sa prestation aux auditions à l’aveugle.