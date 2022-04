À la télé ce soir: «The Voice» et le tournoi des maestros de «N’oubliez pas les paroles»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le prestige, à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

de Christopher Nolan (2006)

Situé dans la Londres victorienne avec un détour par Colorado Springs, cet impitoyable duel entre deux illusionnistes incarnés par Christian Bale et Hugh Jackman atteint de réels sommets dans l’art de la narration biaisée. Pas d’Oscar malgré des nominations aux décors et à la photographie, mais tout de même un Empire Award pour le réalisateur et le London Film Critics Circle pour Michael Caine en second rôle.

Four Good Days, à 13h50 sur Be1 - Deux étoiles

de Rodrigo García (2020)

Glenn Close et Mila Kunis jouent avec toute l’émotion qu’on imagine mère et fille dans ce drame profond de l’addiction inspiré par un prix Pultizer du reportage explicatif publié dans le « Washington Post » en 2014. Et dont le happy end est presque inattendu.

Eragon, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Stefen Fangmeier (2006)

D’après le best-seller de Christopher Paolini, un récit d’aventure fantastico-médiéval de facture honnête réalisé par un spécialiste des effets spéciaux issu de l’écurie Spielberg. L’histoire s’achève en prévision d’une suite toujours restée jusqu’à présent à l’état de projet, alors que la prolongation littéraire était déjà parue en 2005.

47 Meters Down, à 21h50 sur AB3 - Une étoile

de Johannes Roberts (2017)

Énième variation sur les « Dents de la mer » que les inconditionnels de suspense sanguinolent ne renieront pas. Les autres devront se contenter – brièvement – des courbes chatoyantes de Mandy Moore et Claire Holt sous le regard anecdotique de Matthew Modine, le commandant du mythique « Memphis Belle » désormais réduit à jouer les utilités dans les séries B.

Spring Breakers, à 22h50 sur Plug RTL - Une étoile

de Harmony Korine (2012)