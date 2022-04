Quand la télévision russe détaille en combien de secondes un missile nucléaire atteindrait Paris (vidéo)

Certaines chaînes de télévision russes offrent depuis le début de la guerre en Ukraine des séquences vidéos inquiétantes. Dernière en date : celle où des journalistes et « experts » débattent du temps que mettrait le missile Sarmat (baptisé aussi « Satan 2 ») pour atteindre Paris ou Londres.

Sur la chaîne publique russe Rossiya 1, un « expert » s’est réjoui qu’il suffise d’« un Sarmat et le Royaume-Uni n’existe plus ». Un autre intervenant a alors tempéré le débat en disant que le Royaume-Uni possède également des armes nucléaires et que « personne ne survivrait à cette guerre (nucléaire, ndlr) ». Mais directement, le premier homme a repris la parole et la journaliste présente sur le plateau a ensuite commenté une infographie représentant le temps que « Satan 2 » prendrait pour toucher de grandes villes européennes s’il était lancé depuis la ville de Kaliningrad. « De Kaliningrad à Berlin, c’est 106 secondes. Jusqu’à Paris, 200 secondes et 202 secondes pour Londres », a-t-elle énuméré.