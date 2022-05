Le roi Philippe et la reine Mathilde seront en déplacement officiel en Grèce

Les souverains seront accompagnés de la vice-Première ministre chargée de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste Petra De Sutter, ainsi que des ministres-présidents wallons Elio Di Rupo, bruxellois Rudi Vervoort, flamand Jan Jambon et germanophone Oliver Paasch, d’une délégation académique et de responsables d’entreprises.

Le voyage, sur invitation de la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, les mènera à Athènes et ses environs, où la délégation rencontrera les plus hautes autorités de la république hellénique. Le couple royal participera également à des activités académiques et économiques. Enfin, il s’intéressera à l’intégration des réfugiés et à la lutte contre la pauvreté infantile.