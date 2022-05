Une pétition pour l’exclusion d’Amber Heard de «Aquaman 2» atteint les 2 millions de signatures

La pétition a été lancée en 2020 et demande qu’Amber Heard ne soit plus à l’affiche d’« Aquaman 2 ». L’actrice a le rôle de la reine d’Atlantis, la femme du super-héros Aquaman. Avec le lancement du procès opposant l’actrice et Johnny Depp pour diffamation après des accusations de violences domestiques, les internautes se montrent très réactifs. La pétition dépasse aujourd’hui les 2 millions de signatures et a pour objectif d’atteindre les 3 millions de signataires.

Les fans à l’origine de cette pétition estiment que l’actrice « a systématiquement mené une croisade pour ruiner la carrière de Johnny Depp à Hollywood ». L’acteur a lui subi les conséquences de son procès avec Disney qui refuse de continuer sa collaboration avec Johnny Depp dans la saga « Pirates des Caraïbes ».