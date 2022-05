À la télé ce soir: «Un tour chez ma fille» ou «And Just Like That»

« Un tour chez ma fille », à 20h30 sur BE1

Jacqueline rénove son appartement et décide de faire une «pause» avec son amant. Pendant la durée des travaux, elle n'a d'autre choix que de s'inviter chez l'un de ses enfants. Stéphanie étant au Brésil, Jacqueline pose sa valise chez son autre fille, Carole, qui vient juste d'entamer une thérapie de couple avec son mari, Alain. Mais les deux, trois jours annoncés par Jacqueline s'éternisent.

« And Just Like That », à 20h15 sur Plug RTL

Carrie, Charlotte, et Miranda sont plus proches que jamais, mais Samantha, s'étant brouillée avec Carrie après avoir été remerciée de son poste de publiciste de son livre, a déménagé à Londres et a coupé les ponts avec tout le monde.