Carole Bouquet tacle Madonna: «Comment elle se regarde dans le miroir le matin?» (vidéo)

Carole Bouquet était invitée dans l'émission Sept à Huit et elle n'a pas mâché ses mots quand le sujet « chirurgie esthétique » est venu sur le tapis. L'actrice de 64 ans a expliqué qu'elle n'avait pas trop de mal avec le fait de vieillir: « Je n'ai pas le choix ».

Si elle n'aime pas trop se regarder à l'écran désormais, elle n'envisage pas un instant d'avoir recours à la chirurgie esthétique. « Pardon, mais j'ai vu des images, et elle a du talent, de Madonna, ça m'affole », a-t-elle lâché, choquée. « Ca me fait peur. Comment elle se regarde dans le miroir le matin? C'est pas elle. C'est vraiment quelqu'un d'autre. Or, quand on est seul avec son miroir... Moi, je ne peux pas, je ne pourrais pas. Et tant pis. Je ne suis pas ravie d'avoir le visage qui commence à se marquer. Mais que faire? »