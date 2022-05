À la télé ce soir : « De Gaulle » et « Piège de cristal » (vidéos)

John McClane, policier à New York, rejoint son épouse dans le building où elle travaille à Los Angeles. A peine arrivé, il tombe sur une douzaine d'hommes surarmés qui ont investi l'immeuble pour dérober le contenu d'un coffre. John se met en tête de neutraliser les assaillants et de libérer les otages...

Disons pour faire simple que cet « Épisode III » permet de comprendre les origines du personnage qu’incarnait, pardon, qu’incarnera le regretté Alec Guinness, celles de Luke Skywalker (Mark Hamill) et surtout de Dark Vador, dont le masque néonazi et la cape noire masquaient les traits de l’acteur britannique David Prowse.

Ce qui aurait dû être l'un des biopics les plus attendus de l'histoire du cinéma français a payé cher la note du Covid en salles! Dommage, car cette évocation de la période de mai 40 qui précède le fameux appel du 18 juin est passionnante et chargée d'émotion grâce au couple formé par Lambert Wilson et Isabelle Carré. Quant à Paul Reynaud ayant placé le Général en vue dans ces heures sombres, il est incarné par notre toujours formidable Olivier Gourmet.

Unités de temps, de lieu et d’action : incroyable mélange de « La tour infernale » et du « Train sifflera trois fois », l’un des meilleurs films d’action de l’histoire hollywoodienne, qui fit du jour au lendemain de Bruce Willis la nouvelle star du muscle californien pas idiote du tout.

Sur les traces des « Perfect Mothers » d’Anne Fontaine, la fille de Patrice (« Des chiffres et des lettres », « Fort Boyard ») et petite-fille du grand éditeur Robert signe un premier long-métrage assez réussi, avec cette variante de « La maladie d’amour » où ses deux copines quadragénaires Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze se laissent séduire par trois jeunes plus vraiment ados. Moins cliché que redouté, et en fin de compte plus nuancé que prévu.