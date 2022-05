Sophie Tapie revient sur le décès de son père, Bernard Tapie, et la chanson qu’elle lui a dédié

Sophie Tapie était l’invitée de « Vivement Dimanche » ce week-end, l’émission de Michel Drucker. A cette occasion, la jeune femme était interviewée au sujet de son défunt père, Bernard Tapie, décédé d’un cancer à l’âge de 78 ans le 3 octobre dernier et la réédition de son album « 1988, renaît de ses cendres ». « Malheureusement, on ne le sait que trop bien, le cancer, c'est vraiment la maladie du siècle. (…) C'est pour ça que j'avais envie d'écrire une chanson là-dessus. Ça me tenait vraiment à cœur d'essayer au mieux de donner du courage, parce que quand on est touché par le cancer, au-delà du malade, la famille est énormément touchée aussi. »

« Il y a des moments où on y croit parce que ça va mieux, et puis quelques semaines après, ça retombe », raconte-t-elle à Michel Drucker. « C'est vraiment un très long processus d'assimilation, de faux espoirs. Mais il avait ce truc de toujours donner du courage aux gens. Et c'est très important."