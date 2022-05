Les 5 avantages du jeûne intermittent Très à la mode, ce régime alimentaire est bénéfique pour l’organisme.

Par la rédaction Publié le 3/05/2022 à 08:00 Temps de lecture: 3 min

Qui n’a pas entendu parler du jeûne intermittent ? Ce régime alimentaire est à la mode et on lui prête bien des vertus. Celles-ci seraient confirmées par des études scientifiques. Et il est vrai que bien des recherches s’attachent à analyser les effets du jeûne sur l’organisme et ses liens avec certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, le diabète, les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Mais si les études scientifiques sont nombreuses, toutes ou presque ont une approche différente de ce jeûne. Pour les unes, il s’agit de manger un jour sur deux, pour les autres de se priver d’aliments pendant deux jours de la semaine et de manger les cinq autres, pour les dernières le jeûne intermittent consiste à ne pas s’alimenter pendant 16 heures. Difficile dès lors de tirer des conséquences générales labellisées « scientifiques ». On citera ici les 5 vertus de ce régime qui semblent acceptées de tous les spécialistes. 1. Reposer le système digestif Le jeûne intermittent dans sa version light, soit ne pas manger pendant 16 heures en sautant le petit-déjeuner ou le repas du soir, a l’avantage de reposer le système digestif. L’organisme peut ainsi consacrer son énergie à autre chose que la digestion d’aliments.

2. Détoxifier l’organisme En jeûnant quelques heures, vous activez l’autophagie, ce mécanisme physiologique, intracellulaire, de protection et de recyclage d’éléments cellulaires. Vous permettez à votre corps d’entamer le processus naturel de nettoyage par les globules blancs. 3. Booster ses défenses immunitaires Libérer le corps du travail de digestion peut lui permettre de développer ses défenses immunitaires et d’être en bonne santé. Pour le médecin nutritionniste français Frédéric Saldmann, moins de calories est même gage de longévité. 4. Maigrir sans frustration Si vous sautez un repas et que vous ne mangez pas davantage aux autres, ni entre les repas, vous ingérez moins de calories et maigrirez. Mais attention, certains nutritionnistes expliquent que cette perte de poids n’est pas plus importante qu’un régime qui vous fait surveiller votre alimentation tout en mangeant régulièrement. De plus en sautant un repas, vous perdrez du poids sans frustration car vous ne devrez pas vous priver de certains aliments. Pour la plupart des personnes, sauter le petit-déjeuner – bien évidemment on peut prendre du thé ou du café – n’est pas trop difficile car nos organismes n’ont pas besoin d’aliments dès le réveil. Il est vrai qu’au temps où nous étions chasseurs-cueilleurs, nous devions être performants pendant quelques heures, le temps que nous trouvions de la nourriture. 5. Se sentir vivant Sauter un repas vous fait profiter davantage des autres car vous retrouvez la sensation de faim. Il semblerait aussi qu’un jeûne de 16 heures diminue – chez les souris en tout cas – la sécrétion de l’hormone qui stimule l’appétit, la ghréline.